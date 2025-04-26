Сейсмолог предупредил о масштабном землетрясении в Турции

В Турции поизойдет новое масштабное землетрясение, которое настигнет Стамбул. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

По его словам, точную дату будущего землетрясения невозможно спрогнозировать. При этом часть турецких ученых убеждены, что после удара стихии 23 апреля возникновение новых толчков можно исключить.

Эйидоган пояснил, что регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям. Те, кто говорит, что нынешние толчки были предвестниками более масштабного удара стихии, просто делают заявления для СМИ.

«Это в общем-то может сказать каждый, кто знает историю данного региона. Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно», — добавил эксперт.

Сейсмолог отметил, что не вполне корректно утверждать, что это произойдет через 40-50 лет. Никто из ученых не скажет точной даты, но риски высокие.

Он добавил, что в 1766 году произошло последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море.

Ранее на западе Стамбула произошло новое землетрясение, магнитуда составила 4,3.