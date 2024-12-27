«Съедает людей заживо». Британец рассказал об условиях в самой суровой тюрьме Таиланда

Daily Mail: британец заявил об издевательствах в самой жуткой тюрьме Таиланда

Британец, отсидевший 18 лет в тюрьме в Таиланде, рассказал об ужасающих условиях содержания там. Историю заключенного опубликовала Daily Mail .

Джонатан Уилер в 32 года покинул Великобританию и переехал в Таиланд. Там он захотел открыть боксерский лагерь и ресторан, но не имел на это средств.

Чтобы заработать 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), мужчина решился на контрабанду запрещенных веществ из Бангкока на Тайвань. Его поймали в таиландском аэропорту и приговорили к 50 годам заключения.

Большую часть времени Уилер находился в тюрьме Бангкванг, которую прозвали «Большим Тигром» из-за того, что она «заживо съедает людей». В камере с британцем должны были проживать 18 человек, но они с заключенными ежемесячно скидывались по 250 фунтов стерлингов, чтобы в комнате, кишащей тараканами и клопами, осталось «всего» 11 жителей.

По словам мужчины, в тюрьме часто принимали наркотики. У большинства ее обитателей был ВИЧ.

Кормили там очень плохо, нередко приходилось есть рис с камнями.

Заключенные между собой дрались и использовали во время конфликтов тесаки. Охранники тоже жестоко избивали их.

По словам британца, однажды надзиратели даже поместили его в одиночную камеру на четыре с половиной месяца. Чтобы выйти оттуда и попасть в лазарет, он обмазал тело зубной пастой и дождался появления волдырей на коже.

В 2012 году Джонатана Уилера помиловали.

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