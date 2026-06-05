Путин объяснил важность стабильности глобального нефтяного рынка

Путин: дорогая нефть увеличит инфляцию на Западе и отразится на экономике России

России важна стабильность на мировом нефтяном рынке. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что высокие цены на нефть приведут к росту инфляции в ведущих экономиках мира и отразятся на российском секторе реального производства.

«Мы не только за счет нефти и газа существуем. Но и за счет развития экономики в целом. Если мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что России выгодны стабильная цена не нефть и баланс между интересами производителей и потребителей.

Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 Владимир Путин заявил о настоящем потрясении энергетических рынков Европы. Он подчеркнул, что это скажется на позициях ЕС в мировой экономике.