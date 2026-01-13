Сдулись. Почему мировое господство больше не по силам США?

Пушков: мировое господство больше не по силам США

США больше не по силам мировое господство, хотя власти этой страны и стремятся взять лидерство в западном мире без вовлечения в изнурительные войны. Об этом в своем телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Мировое господство США не по силам. Трамп исходит из того, что считает главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться целей грубыми методами», — подчеркнул Пушков.

Сенатор объяснил, что в эту же логику укладываются притязания президента США на Гренландию.

«Насколько Трампу удастся осуществить доктрину в условиях современного мира — другой вопрос», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что был прав насчет прогнозов о планах США по захвату Гренландии. Так он отреагировал на внесение в Конгресс законопроекта об аннексии острова в качестве нового штата.