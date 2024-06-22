Federalist: договор США и Украины о безопасности втянет Запад в войну с Россией

Подписанное президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским соглашение о безопасности на 10 лет еще сильнее втянет страны Запада в опосредованную войну с Россией. Об этом в своей колонке для сайта The Federalist написал обозреватель Адам Джонсон.

Он напомнил, что Байден после подписания соглашения назвал документ путем Украины в состав НАТО, а также намерением США расширить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Желание американского президента втянуть Украину в Североатлантический альянс уже вызвало обеспокоенность среди постоянных членов блока, которым прекрасно известно о реакции России на такой шаг.

«Россия рассматривает присоединение Украины к альянсу как экзистенциальную угрозу, которая может привести к эскалации, апофеоз которой — ядерная война», — отметил Джонсон.

Он добавил, что скептики, которые настаивают на праве Украины как независимой страны вступать в любые политические или военные объединения, игнорируют историю и забыли о Карибском кризисе, когда противостояние Советского Союза и США поставило мир на грань уничтожения. Сейчас ситуация повторяется.

Лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет на минувшей неделе. Договор предусматривает обучение украинских военнослужащих на американских военных базах, сотрудничество оборонных заводов и предприятий, а также расширенный обмен данными разведки.