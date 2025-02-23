Сделку с Украиной по ископаемым в США назвали «четким сигналом» для России

Глава Минфина США Бессент: сделка с Украиной по ископаемым будет сигналом для РФ

Сделка США и Украины по добыче полезных ископаемых станет для России четким сигналом, посланным Белым домом. Об этом Financial Times заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

США с помощью сделки отправят российской стороне сигнал об инвестиции «в свободную и процветающую Украину», рассказал он. Министр добавил, что договор о добыче ресурсов поможет «мобилизовать» капитал, а также американские высокие стандарты и управление для ускорения восстановления республики.

«Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского. Американский лидер обратил внимание, что у главы Украины нет никаких преимуществ в переговорах, и «от этого тошнит».

Также глава Белого дома назвал напрасной поездку министра финансов Скотта Бессента в Киев. Украинское руководство тогда получило первый вариант сделки о полезных ископаемых.