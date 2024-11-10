Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что ему смешно смотреть на перепуганные лица правящих кругов Европы после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он написал в социальной сети Х .

По словам политика, раньше они назвали Трампа российским агентом, а теперь хотят «поцеловать его ботинок».

«Смешно на самом деле смотреть на перепуганные лица собачонок — представителей правящих кругов Европы. Они стремятся целовать ботинки своего нового хозяина и ходят под себя, а раньше называли Трампа российским агентом», — отметил Медведев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что американская администрация способна поменять траекторию внешней политики страны в отношении Украины, однако будет ли это сделано на самом деле, станет известно после 20 января.