Сделка с Украиной охладит интерес Трампа к урегулированию конфликта

Депутат Миронов: Трамп потеряет интерес к Украине после сделки по ресурсам

Трамп скоро потеряет интерес к ситуации на Украине, потому что он добился заключения договора по редкоземельным металлам. Об этом РИА «Новости» заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

После подписания соглашения по ресурсам политика Трампа изменится и станет похожа на курс экс-лидера США Джо Байдена, предположил парламентарий.

«Партнерство между кроликом и удавом заканчивается всегда одинаково», — подчеркнул он.

По его словам, политика Трампа снова будет антироссийской. Депутат напомнил, что Белый дом уже согласовал новый пакет военной помощи для ВСУ.

Ранее американский лидер рассказал, что предыдущая администрация передала Украине 350 миллиардов долларов, но ничего не приобрела взамен, сообщил RT. Он предположил, что США благодаря сделке получат гораздо больше этой суммы.