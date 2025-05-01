«Можем начинать копать». Трамп рассказал о выгоде США в сделке с Украиной по ресурсам

Трамп: США в рамках сделки по ресурсам Украины получат больше, чем вложили

США могут получить больше, чем вложили, благодаря сделке о ресурсах Украины. Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы сегодня заключили сделку, которая теоретически принесет больше, чем вложенные 350 миллиардов», — сказал он.

Он уточнил, что эти средства его предшественник Джо Байден передал Украине в виде денег и военной техники.

Также на заседании кабмина, которое транслировалось Белым домом, Трамп заявил, что эта сделка гарантирует безопасность вложенных в Украину денег.

«Мы заключили сделку, которая обезопасит наши деньги. Мы можем начинать копать и делать что нужно. Для них это тоже хорошо. Американское присутствие будет держать злоумышленников на расстоянии от страны или, скорее, от района, где будет производиться добыча», — заявил Трамп.

Соглашение стороны подписали 30 апреля после нескольких недель переговоров. Официальное подтверждение появилось в заявлении Министерства финансов США. Подписание прошло в Вашингтоне, со стороны Украины документ утвердила министр экономики Юлия Свириденко.