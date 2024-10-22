«Сделали вывод из уроков прошлого». Почему Грузия не стала вновь воевать с Россией

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сделал неожиданное признание. Он рассказал, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией. Почему страна отказалась в этом участвовать и какие угрозы на постсоветском пространстве могут еще ждать Россию, в беседе с 360.ru рассказал политолог Данила Гуреев.

Власти Грузии в 2008 году, в отличие от украинских в 2022-м, быстро поняли, к чему все идет, и запросили переговоры, напомнил специалист.

«Сегодня грузины, на самом деле, сделали вывод из уроков прошлого и понимают, что экономическая стабильность своей стороны заключается во взаимодействии с Россией», — подчеркнул Гуреев.

Собеседник 360.ru добавил, что для правительства страны Россия и сейчас больше противник, нежели союзник, но оно понимает, что для экономической стабильности необходимо сотрудничество. Однако Евросоюз не отступится от своей цели разобщить постсоветское пространство и усилить через него давление на Россию, отметил политолог.

«Грузины, в общем-то, еще раз из событий 2008 года сделали большое количество выводов. Но есть другие страны, которые эти выводы не сделали», — заявил он.

Говоря об угрозах на постсоветском пространстве, Гуреев предложил обратить особое внимание на страны Центральной Азии и Армению.

Ранее глава МИД Сергей Лавров уличил Запад в попытке открыть против России второй фронт в Закавказье, усугубив отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией.