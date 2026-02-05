«Сделал чертовски много хорошего». Трамп захотел попасть в рай

Президент США Дональд Трамп надеется попасть в рай, хотя и не является идеальным кандидатом. Об это заявил на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, сообщил ТАСС .

Американский лидер указал на лживые СМИ, которые относятся к нему несправедливо. На мероприятии в 60 тысяч человек Трамп сказал, что никогда не попадет в рай — так он пытался пошутить.

Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что президент США дается вопросом о своей жизни и ее смысле.

«Нет, я просто развлекался. На самом деле я думаю, что, возможно, должен попасть в рай. Имею в виду, что я не идеальный кандидат, но для идеальных людей я сделал чертовски много хорошего», — подчеркнул Трамп.

В прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как священник пообещал «замолвить словечко перед Всевышним» за главу государства.