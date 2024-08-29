«Сдает подельников». Признанию Цукерберга о давлении нашли объяснение

Политолог Дудаков: Цукерберг сдал подельников, боясь повторить судьбу Дурова

CNP / AdMedia
Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press

Глава Meta* Марк Цукерберг после заявлений об оказании давления на соцсети корпорации со стороны администрации президента США Джо Байдена, по сути, сдал своих подельников-демократов. Об этом РИА «Новости» сообщил американист, политолог Малек Дудаков.

По мнению Дудакова, признания Цукерберга никого не удивили, так как о цензуре в Facebook* всем давно известно.

«Цукерберг сейчас в одной спайке с демократами, но боится оказаться крайним и сдает подельников из истеблишмента», — предположил он.

Политолог также не исключил, что Цукерберг боится повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова во Франции, если к власти в США по итогам президентских выборов в ноябре 2024 года придет Республиканская партия.

Республиканцы недовольны цензурой в Facebook* и, возможно, захотят отомстить. Своими признаниями Цукерберг надеется снять с себя ответственность, свалив вину на администрацию Байдена, резюмировал американист.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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