Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию США

Цукерберг: Facebook цензурировал контент под давлением Белого дома

Фото: РИА «Новости»

Администрация президента США Джо Байдена оказывала давление насчет цензуры контента в соцсетях корпорации Meta*. Об этом глава американской компании Марк Цукерберг заявил в письме, которое направил председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану и обнародовал в соцсети Х.

По его словам, представители Белого дома еще в 2021 году оказывали давление на компанию. Чиновники из администрации Байдена требовали цензурировать определенный контент, связанный с ковидом. В том числе речь шла о юморе и сатире. Чиновники высказывали большое недовольство, когда компания не соглашалась это делать, заметил Цукерберг. Решение по цензурированию контента оставалось за платформой.

«Я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — подчеркнул Цукерберг.

Он обещал давать отпор другим таким попыткам. При этом глава корпорации признался, что сдержал распространение на своих платформах информации о содержимом ноутбука сына президента США Хантера Байдена.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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