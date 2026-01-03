«Считает мерзким». Поляки захейтили Туска из-за новогоднего обращения

Польскому премьер-министру Дональду Туску, видимо, еще долго будут припоминать его неудачное новогоднее обращение. Историки и депутаты обвинили его в переписывании истории страны из-за ошибки в дате основания польского государства, сообщило местное издание Fakt .

Польский историк Камиль Яницкий отметил, что не стоило Туску выбирать конкретную дату. То, что многие сочтут его заявление провокационным, было вполне ожидаемо. Председатель парламентской фракции «Право и справедливость Мариуш Блащак обвинил Туска в грубой ошибке.

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — написал он в соцсети X.

Поляки считают, что начало их государственности было положено в 966 году, когда крестили князя Мешко I Пяста. Туск же заявил, что 2026 год стал 1001-м годом с основания Польши.

Во время новогоднего обращения Туск также пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году.