«Считает мерзким». Поляки захейтили Туска из-за новогоднего обращения
Fakt: депутаты обвинили Туска в переписывании истории Польши
Польскому премьер-министру Дональду Туску, видимо, еще долго будут припоминать его неудачное новогоднее обращение. Историки и депутаты обвинили его в переписывании истории страны из-за ошибки в дате основания польского государства, сообщило местное издание Fakt.
Польский историк Камиль Яницкий отметил, что не стоило Туску выбирать конкретную дату. То, что многие сочтут его заявление провокационным, было вполне ожидаемо. Председатель парламентской фракции «Право и справедливость Мариуш Блащак обвинил Туска в грубой ошибке.
«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — написал он в соцсети X.
Поляки считают, что начало их государственности было положено в 966 году, когда крестили князя Мешко I Пяста. Туск же заявил, что 2026 год стал 1001-м годом с основания Польши.
Во время новогоднего обращения Туск также пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году.