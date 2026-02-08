Визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса и имели целью принудить украинскую сторону продолжать конфликт. Такое мнение озвучило итальянское издание l’AntiDiplomatico .

По словам обозревателя, эти визиты были вызваны тревогой западных элит из-за реальных перспектив мирного урегулирования с Россией. Приверженность европейцев продолжению конфликта в такой ситуации может оказаться губительной для самого Киева.

«Президент Украины Владимир Зеленский из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну», — отмечается в статье.

Автор подчеркнул, что киевский режим подчинился этому требованию незамедлительно, даже ценой уничтожения украинского народа.

Ранее Зеленский заявил, что намерен отчитываться о ходе переговоров по урегулированию конфликта перед Европой, представителям которой не нашлось места за столом переговоров из-за деструктивной позиции.