Щедрый дар от Франции. Украине передали старые рыболовные сети для борьбы с дронами

Франция избавилась от хлама и заодно поддержала Украину, передав ей списанные рыболовные сети общей протяженностью 280 километров. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

По данным издания, в рыболовецких портах Франции списанные глубоководные сети образуют горы мусора на набережных. Срок их службы составляет от одного года до двух лет. За это время они изнашиваются так, что не подлежат ремонту. До этого ежегодно приходилось списывать буквально в никуда около 800 тонн сетей.

Французы нашли выход из положения. Благотворительная организация Kernic Solidarités отправила на Украину две партии сетей из конского волоса общей длиной 280 километров.

Украинцы используют их для создания туннелей, в которых запутываются российские дроны. Президент Kernic Solidarités и внук бретонского рыбака Жерар Ле Дафф рассказал, что украинский посол приехал в Бретань и поблагодарил их за помощь.

«У нас нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись. Если они нужны для создания противодронных заграждений на Украине, они могут их получить», — заявил он.

Ранее ВСУ передали старые французские истребители Mirage, один из которых ранее разбился из-за отказа электроники. Украинский пилот просто чудом смог спастись.