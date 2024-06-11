СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы за «сотрудничество» с «Единой Россией»

В Киеве задержали дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая за ее «работу» на избирательный штаб «Единой России». Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«Дочь экс-мэра Полтавы <…> сотрудничала с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах», — заявили в украинской спецслужбе.

По данным издания «Украинская правда», речь идет о Наталье Веретенниковой, чья компания занималась предоставлением маркетинговых услуг.

Сегодня, 11 июня, в Москве из-за полученных ранений после покушения скончался бывший мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора. В марте 2022 года он утверждал, что СБУ похитила его 20-летнюю дочь в отместку за то, что он «сдал без боя» Купянск российской армии, а его семье поступали угрозы расправы над девушкой.