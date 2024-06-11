Экс-мэр Купянска Мацегора умер в московской больнице

Mash: экс-мэр Купянска Мацегора умер в московской больнице после покушения

Фото: РИА «Новости»

Бывший мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора скончался в одной из московских больниц. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице», — написали журналисты.

Покушение на бывшего градоначальника совершили 8 июня около его дома в Старом Осколе, где он жил последнее время. Злоумышленники ранили Мацегору. Его доставили московское медучреждение, однако усилия врачей не смогли спасти раненому жизнь.

В марте 2022 года Мацегора заявил, что Служба безопасности Украины похитила его 20-летнюю дочь в отместку за то, что он «сдал без боя» Купянск российской армии. Он отмечал, что семье поступали угрозы расправы над девушкой.

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