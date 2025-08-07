СБУ в Варшаве подготовят план, как сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

Украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией планируют обсудить противодействие размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

Согласно полученным данным, мероприятие пройдет 9–10 августа в Варшаве в рамках конференции «Новая Беларусь». В закрытой части встречи примут участие представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины, а также польской Службы военной разведки.

Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Белоруссии, в частности БРСД «Орешник».

Параллельно с закрытыми обсуждениями в эти же дни запланированы публичные акции белорусской оппозиции, включая марш по центральным улицам польской столицы. По данным источника, участники мероприятий намерены выработать конкретные меры противодействия российскому военному присутствию в регионе.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что ракетный комплекс «Орешник» планируют разместить в стране к концу 2025 года. Расположение для него уже выбрали.