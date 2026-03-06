Сборная Ирана отказалась участвовать в Паралимпийских играх в Италии

Иранская сборная не примет участие в Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

На Паралимпиаде должен был выступать один спортсмен из Ирана. Лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи готовился установить рекорд в гонках 10 и 11 марта.

Церемония открытия Паралимпиады проходит 6 марта. Финальные — 15 марта.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская республика атаковала Израиль и американские страны-союзницы в Персидском заливе. Ранее Иран отказался пропускать через Ормузский пролив торговые и военные суда противников, пока идут боевые действия.