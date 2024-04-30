Сбор за «разницу в национальностях» обернулся штрафом для отеля в Турции | 360°

Мир 30 апреля 2024, 16:53 Сбор за «разницу в национальностях» обернулся штрафом для отеля в Турции Отель в Турции, взявший с постояльца сбор за национальность, оштрафовали Freepik

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В Турции оштрафовали пятизвездочный отель, выставивший гостю дополнительный счет за «разницу в национальностях», сообщил глава Министерства туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Его процитировал телеканал TRT Haber.

Отель, расположенный в Анталье, после подтверждения бронирования предложил постояльцу заплатить еще 120 евро в качестве сбора.

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«На компанию (отель — прим. ред.) наложен административный штраф в 54 694 лир, или 1690 долларов, в связи с несправедливым получением [денег] под предлогом „разницы в национальности“», — рассказал Нури Эрсой.

Туристу вернули незаконно взысканную сумму. Руководство отеля извинилось перед ним.

Ранее СМИ информировали, что в отношении отеля начали проверку. Уточнялось, что гостем был гражданин Турции, однако номер он забронировал через иностранный ресурс. Сообщалось, что проверку проведет специально назначенный контролер, а после расследования и экспертизы будет принято решение о наказании в рамках местного законодательства.