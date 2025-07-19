Сбой в системе управления сорвал работу аэропортов Польши

Масштабный сбой в системе управления воздушным движением Польши привел к прекращению работы аэропортов, которые отменили отправку самолетов, но продолжили принимать рейсы. Об этом сообщило агентство Onet .

По данным журналистов, ограничения в работе коснулись воздушных гаваней Кракова, Гданьска и Варшавы.

Официальный представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в столице Польши Анна Дермон подчеркнула, что предупреждение о сбое в работе системы поступило от агентства аэронавигации.

«На территории всей страны в настоящее время невозможно выполнять операции по запуску самолетов. Операции по посадке выполняются в соответствии с процедурами», — заявила она.

Представитель польского аэронавигационного агентства Марцин Хадай заявил, что ведомство перешло на резервную систему, чтобы хоть как-то разгрузить аэропорты, но пока к полноценной работе воздушные гавани вернуться не могут.

После 12:00 аэропорт Варшавы объявил о возобновлении отправки рейсов. Воздушные гавани Кракова и Гданьска предупредили пассажиров о возможном изменении в расписаниях вылета в связи с масштабным сбоем.

В начале июля ограничение на прием и отправку самолетов в аэропортах России привело к масштабному коллапсу. По данным Росавиации, перевозчики отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 самолетов, на вылет и прилет задержались 1,9 тысячи рейсов. Ограничительные меры ввели для обеспечения безопасности.