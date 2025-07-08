Сегодня 17:04 Тысячи туристов пострадали из-за авиаколлапса. Минтранс назвал проблему приоритетной 0 0 0 Эксклюзив

Общество

Самолеты

Аэропорт Шереметьево

Авиакомпании

Андрей Никитин

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах России на прошедших выходных привели к авиационному коллапсу. В результате пострадали тысячи пассажиров. Что известно о последствиях и как отреагировал Минтранс — в материале 360.ru.

К чему привел авиационный хаос С 5 по 7 июля более 11 тысяч туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов, сбой коснулся нескольких тысяч полетов. Ограничения в аэропортах вводили для обеспечения безопасности. По данным Росавиации, перевозчики отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 самолетов, на вылет и прилет задержались 1,9 тысячи рейсов. «Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тысяч организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути», — сообщили в Ассоциации туроператоров России. В первую очередь возникли проблемы с полетами в Турцию и Египет, так как их доля в самых пострадавших аэропортах (Пулково и Шереметьево) максимально велика.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас туроператоры пересаживают своих клиентов на другие рейсы и обеспечивают им размещение в отелях. «В основном столкнулись со сложностями туристы, направлявшиеся во Вьетнам из Москвы — большинство из них были пересажены на ближайшие рейсы „Аэрофлота“ до Ньячанга», — сообщил представитель туроператора «Русский Экспресс». С переносами также столкнулись путешественники, направляющиеся на Мальдивы со стыковкой в Москве. Для них перебронировали билеты и отели на ближайшие возможные даты.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Минтранса Глава Минтранса Андрей Никитин назвал решение проблем с коллапсом в аэропортах одним из приоритетов работы ведомства. «Это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь… Именно об этом мы будем с Росавиацией разговаривать», — привело слова Никитина РИА «Новости». Сложившаяся ситуация не решится за одну ночь, добавил министр.

Но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, и максимально комфортной для посадки. Это мы будем делать сейчас. Андрей Никитин Глава Минтранса

Во время выступления перед депутатами Никитин заявил о необходимости обеспечения всех прав пассажиров в сложных ситуациях. Глава Минтранса поблагодарил коллег из аэропортов и авиакомпаний.

Фото: РИА «Новости»

«Мы должны полностью обеспечить права пассажиров и посмотреть, насколько наши правила достаточны с этой точки зрения, в том числе и с точки зрения прав участников специальной военной операции, прав инвалидов, прав многодетных семей. Вопрос, который мы должны с вами держать на постоянном контроле», — подчеркнул Никитин. Обстановка в Шереметьеве 8 июля Очевидица поделилась с 360.ru видео из аэропорта Шереметьево. На кадрах видны горы чемоданов, дожидающихся своих владельцев. «Это в 07:00 утра так было. Не думаю, что сильно изменилась ситуация. Очень много багажа без людей», — сообщила пассажирка.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Она добавила, что не могла улететь с 17:00 часов 7 июля. «Нам прямо говорили, что наш самолет просто не может прилететь пока к нам. Я только в два с чем-то вылетела, а рейс был на пять вечера», — заключила собеседница 360.ru.