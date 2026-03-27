Сбой в приложении британского банка раскрыл данные почти 500 тысяч клиентов

Сбой во время обновления приложений британских банков, входящих в группу Lloyds, затронул почти 500 тысяч клиентов, которые получили доступ к данным о транзакциях других лиц. Об этом говорится в официальном письме компании , направленном в казначейский комитет парламента.

Владельцы компании заявили, что сбой произошел 12 марта и ликвидировать неполадку смогли только через пять часов. Все это время 447 936 клиентов при просмотре своих трат видели транзакции других лиц.

Финансовые потери никто из владельцев счетов не понес. Но в качестве компенсации фирма выплатила 139 тысяч фунтов стерлингов (185 тысяч долларов) более чем трем тысячам клиентов, которые обратились с жалобой.

В конце декабря прошлого года сервис по отслеживанию сбоев Downdetector сообщил о жалобах клиентов Сбербанка, ВТБ и Т-банка на работу приложений. В самих финансовых организациях заявили, что неполадок в своей работе не зафиксировали.