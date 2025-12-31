Сбой в электроснабжении остановил поезда в туннеле под Ла-Маншем

Несколько тысяч пассажиров застряли на вокзалах Лондона, Парижа, Брюсселя и Амстердама из-за сбоя в электроснабжении в евротуннеле под Ла-Маншем, соединяющем Великобританию и континентальную Европу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оператор высокоскоростных поездов Eurostar в официальном обращении рекомендовал пассажирам выбрать другие даты поездки. Компания-перевозчик подчеркнула, что движение поездов частично возобновилось, но риск перебоев с электричеством остался.

Французский оператор евротуннеля — компания Getlink — уточнил, что неисправность носит технический характер и версия о саботаже или теракте исключена. Перевозчик пообещал, что привлечет дополнительные ремонтные бригады, чтобы устранить неполадки как можно скорее.

По данным телеканала Sky News, в результате сбоя в работе контактной сети в евротуннеле застрял поезд с пассажирами. Его оперативно переместили, никто из находившихся внутри людей не пострадал.

Компания Eurostar объявила, что все задержавшиеся поезда после сбоя в работе сети прибыли в пункты назначения. Для снижения пассажиропотока компания запустила еще один состав — между Парижем и Лондоном.

«Мы планируем запустить все наши рейсы, однако из-за непредвиденных обстоятельств все еще возможны некоторые задержки и отмены рейсов в последнюю минуту», — заявил представитель перевозчика.

Он посоветовал пассажирам следить за данными об отправлении на сайте компании.

