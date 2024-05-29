В спутниковой системе Илона Маска Starlink произошел массовый сбой

Downdetector: пользователи Starlink в 7 странах сообщили о сбоях в ее работе

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Произошел сбой в работе спутниковой системы связи Starlink. Больше всего неполадок зафиксировали в США. Более 36 тысяч жалоб опубликовали в сервисе Downdetector.

Сбои в работе сервиса начались около четырех часов утра. Менее чем за час поступили 36 991 жалоб, из них большинство от пользователей в США. Неполадки произошли также в Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Германии и Мексике.

Компания Starlink в соцсети X подтвердила проблемы. Она поблагодарила клиентов за терпение и пообещала оповестить, когда неполадки устранят.

«В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно внедряем решение. Мы ценим ваше терпение», — заявила пресс-служба.

Аналог американской системы Starlink разработали в Белоруссии. Власти заявили, что ее создал один из военных, не потратив таких же больших денег, как Илон Маск.

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