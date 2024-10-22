Сбитый в Судане Ил-76 ранее сняли с регистрации в Киргизии

Самолет Ил-76, потерпевший крушение в Судане, сняли с регистрации в Киргизии в январе. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель компании New Way Cargo Airlines.

Он рассказал, что компания работала с воздушным судном около восьми месяцев по договору аренды, после чего собственник расторг его и вернул самолет себе. Киргизское агентство гражданской авиации сняло Ил с регистрации 12 января, после этого о самолете авиакомпания ничего не знала.

Ил-76, летевший, предположительно, из ОАЭ в Чад, сбили в небе над Суданом накануне. По одной из версий, это случилось по ошибке Сил быстрого реагирования, которым и везли военный груз: военные приняли Ил за бомбардировщик противника. Все находившиеся на борту погибли. Среди членов экипажа могли быть двое россиян.