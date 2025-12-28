Сбежавшего из токийского зоопарка волка поймали

Евразийский волк, который сбежал из вольера в зоопарке Тама на западе Токио, пойман. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Один из двух евразийских волков, живших в зоопарке, сбежал из вольера. Около девяти утра сотрудники видели его на дорожке, где ходят посетители. Затем волка заметили в кустах на территории зоопарка.

Всего в зоопарке живут два волка. Сотрудники искали беглеца и растягивали сети для поимки.

Вход в зоопарк временно закрыли, а тех, кто уже находился внутри, эвакуировали в здания. Пострадавших нет. Позже зоопарк официально сообщил, что до конца дня прием посетителей прекращен.

Ранее леопард сбежал из зоопарка в Индонезии, пробрался к гостинице в Бандунге и перепугал постояльцев. Менеджер вызвал пожарных и сотрудников агентства по охране природы. Животное доставили в центр по охране дикой природы. Выяснилось, что это был уже не первый побег хищника из зоопарка.