Шторм оставил более полутора миллиона бразильцев без света

AP: мощный шторм обрушился на Бразилию, погибли пять человек

Мощный шторм обрушился на бразильский город Сан-Паулу. В результате электричества лишились около 1,6 миллиона человек. Власти сообщили о пяти погибших, написало The Associated Press.

Поздно вечером в пятницу ураган накрыл город, скорость порывов ветра достигала 108 километров в час. Сильный ветер повалил деревья и линии электропередачи. Полиция сообщила, что в Сан-Паулу и его окрестностях погибли пять человек.

Из-за непогоды пришлось закрыть несколько аэропортов, также начались перебои с водоснабжением. Городские власти призвали население ограничить использование воды.

Во Флориде из-за обрушившегося урагана «Милтон» погибли 14 человек. Торнадо привел к разрушениям: по всему штату затопило улицы и повредило дома. Совокупные страховые убытки от ураганов США оценили более чем в 100 миллиардов долларов.