Саудовской Аравии скоро придется сокращать добычу нефти

У Саудовской Аравии есть примерно две недели, после чего ей придется сокращать добычу нефти из-за невозможности экспортировать ее в прежних объемах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
После этого резервуары крупнейших компаний-экспортеров окажутся переполнены.
Ранее РБК со ссылкой на экспертов раскрыл основных выгодоприобретателей конфликта на Ближнем Востоке. По мнению специалистов, которых опросил канал, наибольшую прибыль получат оружейники из европейских стран, США и Израиля, американские нефтяники и газовики, а также Россия, которая сможет увеличить экспорт сырья.
