Кто выиграет от войны на Ближнем Востоке: раскрыты бенефициары

РБК: Россия может получить выгоду от конфликта Ирана и США

Военный конфликт США, Израиля и Ирана грозит мировым кризисом из-за сбоев в торговле и инфляции. Но будут и те, кто получит выгоду от этого столкновения, сообщили эксперты в комментарии РБК .

По мнению кандидата экономических наук, руководителя отдела экономических исследований Института США и Канады РАН Евгения Ворошилова, основными бенефициарами станут тесно связанные между собой корпорации военно-промышленного комплекса Европы и США, а также стоящие за ними финансовые группы.

«Все остальные субъекты мировой экономики, даже те из них, кто сейчас благодаря сбоям в мировой торговле получит краткосрочные выгоды, из-за нестабильности в мире будут в долгосрочном периоде нести издержки, — уточнил специалист.

В выигрыше окажутся американские и израильские производители оружия и энергетические компании из других регионов, считает младший научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Конфликт благоприятно скажется на валютных спекулянтах, которые могут воспользоваться волатильностью на рынках. Выгоду получат страховщики и грузоперевозчики.

США — крупнейший экспортер СПГ, страна выиграет от ударов Ирана по QatarEnergy. Бенефициарами станут и американские нефтяники, добавил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Китай, Япония и Южная Корея зависят от импорта энергоресурсов из стран Ближнего Востока. Иранскую нефть может заменить Россия, но продавать в КНР ее будут не по мировым ценам, считает Лазовский.

«В случае затягивания и долгосрочности конфликта Россия может стать выгодополучателем от сложившейся ситуации», — резюмировал исследователь.

Евросоюз рискует столкнуться с невозможностью отказа от российского СПГ и не примет полный запрет на него.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что США стремятся добить иранский режим.