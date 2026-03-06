Саудовская Аравия сообщила о новом уничтоженном иранском БПЛА

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии нейтрализовали еще один иранский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны королевства.

Дрон ликвидировали над северо-востоком административного района Эр-Рияд. За последние шесть часов военные перехватили шесть БПЛА и одну крылатую ракету.

Большинство беспилотников сбили к востоку или к северо-востоку от района Эр-Рияда. Ракету и один БПЛА нейтрализовали к востоку от провинции Аль-Хардж.

Ранее иранские военные ударили по столице Бахрейна. Свидетелями ракетной атаки стали российские туристы. Они засняли, как в результате удара в Манаме загорелась гостиница, огонь охватил один из номеров.

В МВД Бахрейна уточнили, что обошлось без пострадавших. Всего ударам подверглись два отеля и два жилых строения.