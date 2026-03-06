Российские туристы стали свидетелями ракетной атаки по отелям в Бахрейне

Российские туристы увидели, как иранские ракеты атаковали гостиницу в столице Бахрейна Манаме. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал Shot .

На кадрах видно, что огонь охватил один из номеров. В МВД страны заявили, что информации о пострадавших не было.

Власти королевства сообщили, что пострадали две гостиницы и два жилых строения. В одном из домов начался сильный пожар. Предположительно, именно в него и попала ракета.

Ранее в Ираке случился тотальный блэкаут. Как отметили в Минэнерго страны, электричество отключили во всех провинциях. Началось расследование причин аварии.

США и Израиль 28 февраля начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская Республика атаковала еврейское государство в ответ, а также нанесла удары по военным базам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.