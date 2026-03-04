Саудовская Аравия сбила две крылатые ракеты в центре страны

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о перехвате и ликвидации двух крылатых ракет в городе Эль-Хардж, расположенном в центральной части страны. Сообщение оборонное ведомство опубликовало в соцсети X .

«Системы ПВО перехватили и уничтожили две крылатые ракеты над городом Эль-Хардж», — указали в министерстве.

Ранее иранский дрон атаковал здание резидентуры ЦРУ США в посольстве в Саудовской Аравии. Советник командующего КСИР, бригадный генерал Эбрахим Джабари предположил, что Иран ударит по всем экономическим точкам Ближнего Востока.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Их цели — свержение иранского режима, прекращение ядерной программы, а также разрушение ракетных комплексов и флота Исламской республики. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона.