Иранский дрон поразил секретную резидентуру ЦРУ в Саудовской Аравии

Удар иранского дрона поразил здание резидентуры Центрального разведывательного управления США в посольстве в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника.

Предполагаемая атака произошла в понедельник и, по совам американских журналистов, стала для Ирана некоторой символической победой Исламской республики. Тегеран таким образом наносит удары по американским объектам и персоналу на Ближнем Востоке.

Ранее советник командующего КСИР, бригадный генерал Эбрахим Джабари заявил, что Иран ударит по всем экономическим точкам Ближнего Востока, если США и Израиль атакуют «главные центры» страны.