Захарова указала на прогрессирующий во Франции сатанизм

Власти Франции готовы принести в жертву победу во Второй мировой и христианство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Она оценила планы премьер-министра Франции Франсуа Байру поднять налоги для богатых и лишить статуса национальных праздников День Победы и Пасхальный (Светлый) понедельник.

«Открытие Олимпийских игр в Париже не завершилось их закрытием — сатанизм прогрессирует», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что на церемонии открытия Олимпиады в 2024 году были извращены святые для французов-католиков и христиан всего мира символы. Таким образом Париж продолжает наступление на христианские ценности.

Захарова указала, что отмена празднования дня завершения войны в Европе станет настоящим плевком в лицо французским ветеранам.

«Власти во Франции сказали свое слово: христианством и победой во Второй мировой они готовы жертвовать. Интересно, что на это скажут Римско-католическая церковь и ветеранские организации Франции?» — резюмировала она.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Его удивило, что МОК позволил провести на мероприятии пародирую на «Тайную вечерю» с участием трансгендеров*.

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