Всеукраинский совет церквей поддержал запрет канонической УПЦ

Вынесенную президентом Украины Владимиром Зеленским инициативу о запрете в стране канонической Украинской православной церкви поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Стенограмму встречи опубликовали на сайте организации .

Положительное решение участники встречи аргументировали тем, что центр Украинской православной церкви находится в России.

«Совет поддерживает законопроект правительства, внесенный по инициативе президента, по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране», — указали в тексте документа.

Участники собрания проигнорировали тот факт, что в мае 2022 года Украинская православная церковь объявила о выходе из протектората Московского патриархата и назвала себя самостоятельной и независимой.

Украинские власти усилили давление на каноническую УПЦ осенью 2022 года. Сотрудники СБУ возбудили несколько уголовных дел в отношении ряда иерархов по обвинениям якобы в связи с Россией. Кроме того, из Киево-Печерской лавры выселили монахов, передав храмы представителям новой Православной церкви Украины.