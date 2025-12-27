Самые яркие конфузы года. Саркози, Трамп и фон дер Ляйен получили заслуженные антипремии

Издание Politico опубликовало ежегодный антирейтинг Backhanded Awards — сатирические «награды» за самые заметные политические фейспалмы уходящего года. В 2025-м список лауреатов охватил сразу несколько громких фигур из Европы и США.

Одним из «победителей» стал бывший президент Франции Николя Саркози. Ему вручили «Премию Аль Капоне за проявленную в тюрьме стойкость». Поводом стало уголовное дело о незаконном финансировании президентской кампании 2007 года: в сентябре суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы.

Политик не признал вину, начал отбывать наказание 21 октября, однако уже через 20 дней был освобожден до рассмотрения апелляции, назначенной на 2026 год. Отдельное внимание Politico уделило его мемуарам «Дневник заключенного», где экс-президент описал тюремный быт, назвав камеру «дешевым отелем», и рассказал о «тяжелом испытании», несмотря на одиночное содержание с отдельным душем и туалетом и соседство с телохранителями.

Награду «Искусственное в искусственном интеллекте» редакция присудила сразу двум политикам — президенту Ирландии Кэтрин Конноли и президенту США Дональду Трампу. В случае с Коннолли поводом стал дипфейк, распространившийся во время кампании и ложно объявлявший о ее выходе из выборов. Несмотря на это, она продолжила гонку и в итоге победила. Трамп же фигурирует в рейтинге из-за публикаций ИИ-роликов в соцсетях: в одном из них он летит на истребителе с надписью «Король Трамп».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила премию с ироничным названием «Вы хотя бы попытались». Politico объясняет это ее попытками противостоять торговым пошлинам администрации Трампа. Летом Евросоюз и США договорились о компромиссной сделке: Вашингтон ввел 15-процентные пошлины на европейские товары, а Брюссель открыл рынок для американского экспорта с нулевой ставкой. В странах ЕС соглашение восприняли сдержанно, назвав его скорее способом избежать масштабной торговой войны, чем дипломатическим успехом.