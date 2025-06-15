Саркози не исключил возвращение ордена

Экс-президент Франции Николя Саркози рассчитывает, что возможное решение Европейского суда по правам человека в его пользу поможет вернуть ему орден Почетного легиона. Об этом сообщило агентство AFP.
Саркози лишили ордена после того, как французский суд признал его виновным в коррупции. По словам адвоката, если ЕСПЧ усмотрит нарушения в деле, это может привести к пересмотру приговора, а лишение ордена — отменить как его прямое следствие.
Ранее приказом Великого Канцлера Национального ордена Почетного легиона Николя Саркози автоматически исключили из Национального ордена Почетного легиона. Экс-лидер Франции стал вторым президентом, против которого приняли подобные меры.
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