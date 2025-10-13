Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Бывшего президента Франции Николя Саркози 21 октября поместят в тюрьму Санте в Париже, сообщило RTL со ссылкой на источники. По данным издания, политика разместят в отдельном блоке для уязвимых заключенных, чтобы обеспечить его безопасность.

Парижский суд 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Адвокаты экс-президента, как уточняет RTL, смогут подать ходатайство об освобождении в Апелляционный суд. Его рассмотрение может занять до двух месяцев, поэтому при благоприятном исходе Саркози может выйти на свободу к католическому Рождеству.

Дело о ливийском финансировании началось в 2012 году после публикации порталом Mediapart документов, в которых утверждалось, что ливийские власти перечислили до 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

В 2018 году бывшему французскому лидеру предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств.

Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik связал приговор Саркози с критикой нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона и внешней политикой Евросоюза относительно России.