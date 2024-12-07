Саркофаг в вероятной гробнице прототипа Санта-Клауса нашли в Турции

Начатые несколько лет назад раскопки на месте церкви в турецком городе Демра привели к неожиданным результатам. Работающие в катакомбах археологи обнаружили саркофаг, который, вероятно, принадлежит святому Николаю Мирликийскому, ставшему прообразом Санта-Клауса и Деда Мороза. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet .

Закрытый двухметровый саркофаг арехологи нашли в нише на втором этаже строения к югу от церкви, где, как они предположили, находился некрополь.

«Мы чрезвычайно взволнованы тем фактом, что саркофаг нашли в непосредственной близости от церкви, в которой, как считается, находится могила христианского святого», — заявил руководитель археологической экспедиции доцент кафедры истории Университета Хатай Мустафа Кемаль.

В конце ноября работающие в Иерусалиме итальянские археологи обнаружили под храмом Гроба Господня систему туннелей, по которой вышли к расположенному около храмового комплекса плато с остатками древнего святилища. Предположительно, его создали римляне после подавления восстания иудеев в 66−73 годах нашей эры.