Остатки римского святилища нашли под храмом Гроба Господня

В Иерусалиме под храмом Гроба Господня обнаружили остатки римского святилища. Их нашли итальянские ученые из университета Ла Сапиенца, сообщило РИА «Новости» .

По зданием во время последней реставрации наткнулись на разветвленную систему туннелей. Ее, предположительно, создали в I веке нашей эры.

Один из туннелей вывел ученых к бывшему карьеру, расположенному недалеко от храмового комплекса. Специалисты выявили характерные глубокие разрезы в породе и обнаружили остатки неотесанных каменных блоков.

В северо-восточной части храмового комплекса, по данным археологов, есть искусно выполненное каменное плато и остатки святилища. Последнее, предположительно, создали римляне после разрушения Иерусалима в ходе восстания иудеев в 66-73 годах нашей эры.

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