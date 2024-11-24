Остатки римского святилища нашли под храмом Гроба Господня
В Иерусалиме под храмом Гроба Господня обнаружили остатки римского святилища. Их нашли итальянские ученые из университета Ла Сапиенца, сообщило РИА «Новости».
По зданием во время последней реставрации наткнулись на разветвленную систему туннелей. Ее, предположительно, создали в I веке нашей эры.
Один из туннелей вывел ученых к бывшему карьеру, расположенному недалеко от храмового комплекса. Специалисты выявили характерные глубокие разрезы в породе и обнаружили остатки неотесанных каменных блоков.
В северо-восточной части храмового комплекса, по данным археологов, есть искусно выполненное каменное плато и остатки святилища. Последнее, предположительно, создали римляне после разрушения Иерусалима в ходе восстания иудеев в 66-73 годах нашей эры.
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