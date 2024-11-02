Санкционка и ВПК. Как Россия помогает Северной Корее

С исторической точки зрения Северная Корея — партнер и союзник России. КНДР — не такое промышленное государство, поэтому для РФ страна является рынком сбыта, рассказал 360.ru политолог Данила Гуреев.

«Для Северной Кореи это выгодно. Для них это возможность покупать те продукты, на которые накладывалась определенная санкционная политика, и, как итог, это улучшение качества жизни населения в рамках взаимодействия Северной Кореи с Россией», — объяснил эксперт.

Кроме того, российский военно-промышленный комплекс может самостоятельно производить все, что угодно, добавил Гуреев.

«Поэтому это помощь, которая буквально предоставляется Северной Корее. <…> Россия в рамках своих личных проектов помогает Северной Корее преодолеть технологическое отставание от своего соседа — Южной Кореи и от другого глобального мира», — добавил специалист.

По его словам, у КНДР довольно хорошая система артиллерийский орудий, но относительно других элементов ВПК наблюдается обратная ситуация.

«У Северной Кореи не очень хорошо со спутниковой связью, у Северной Кореи не очень хорошо с авиацией, причем как истребительной, так и вертолетной. У Северной Кореи не очень хорошо с танковыми моторизированными частями. Поэтому здесь мы просто технологически ставим задачу помочь Северной Корее преодолеть эти пробелы, отставания от нынешнего дня», — резюмировал политолог.

Россия и КНДР заключили договор, согласно которому в случае нападения на одну из этих стран другая немедленно окажет поддержку, в том числе военную.