Санкции США против RT назвали частью информационной войны

США объявили информационную войну против российских средств массовой информации, взяв за основу русофобию. Так прокомментировала санкции и обвинения Госдепа США против RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр» .

Дипломат подчеркнула, что речь в данном случае идет не про санкции или другие ограничительные меры.

«Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы. В основе этого объявления <…> лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология — такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что американские власти фактически начали охоту на российских журналистов.

В минувшую пятницу, 13 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что RT участвует в секретных операциях по вмешательству в дела других стран, а также фигурирует в военных закупках.

Никаких доказательств глава внешнеполитического ведомства не привел, но пообещал, что вместе с дипломатами из США, Великобритании и Канады начнет кампанию для отражения угроз со стороны российского телеканала.

Юрист Мария Ярмуш заявила, что необоснованные обвинения со стороны Госдепа в адрес RT связаны с тем, что у американцев ничего нет на российских журналистов. Ограничить просто так их работу им помешала поправка о свободе слова. Поэтому появились заявления о шпионаже и работе на спецслужбы.