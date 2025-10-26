Санкции США против России поставили под угрозу мирное урегулирование на Украине

Решение главы Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести новые антироссийские рестрикции может стать серьезным препятствием для возможности мирного урегулирования украинского кризиса. На это указала американская газета The Hill.

«Надежды на прекращение конфликта на Украине потенциально оказались под угрозой после того, как в начале этой недели Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний», — подчеркнули авторы материала.

Ранее стало известно, что администрация Белого дома подготовила новые ограничения против ключевых сфер российской экономики. Их введут, если Россия не пойдет на уступки по урегулированию украинского кризиса.