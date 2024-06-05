Санкции против Зеленского за узурпацию власти призвали ввести в Крыму

Против киевского режима во главе с Владимиром Зеленским необходимо ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине. С таким предложением выступил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его слова привело РИА «Новости» .

«За совершаемые преступления, незаконное пребывание у власти и узурпацию против Зеленского и его окружения нужно применить российские санкции, к которым далее могут присоединиться другие страны», — заявил он.

Смирнов уточнил, что такие меры помогут выработать альтернативный механизм санкционного воздействия на режимы, подобный киевскому, а также помогут установлению мира и обеспечению безопасности.

Действующий срок полномочий Зеленского истек 20 мая, он отменил выборы в 2024 году под предлогом всеобщей мобилизации и военного положения.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук пригрозил Зеленскому уголовной ответственностью за узурпацию власти.