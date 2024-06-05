Президент Украины Владимир Зеленский утратил легитимность и узурпировал власть. Его действия в конце концов приведут у безвластью и гибели страны. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для сайта Kp.ru .

Политик также рассказал, что британские и американские спецслужбы придумали способ продлить легитимность Зеленского. Идея в том, что подконтрольный президенту истец должен подать в Верховный суд фиктивный иск о незаконной отмене выборов. Суд в удовлетворении иска откажет, что будет означать законность продления полномочий Зеленского, объяснил Медведчук. По его словам, такое исковое заявление уже зарегистрировано на сайте суда.

Политик напомнил, что по закону толковать конституцию и проверять какие-либо действия на соответствие ей может только один орган — Конституционный суд Украины.

«Но кто будет обращать внимание на такие юридические тонкости, тем более, если на кону стоят миллиарды долларов военной помощи и возможность продолжать вооруженный конфликт с Россией руками украинских неонацистов?» — заключил Медведчук.

Ранее на Украине предположили, что Китай ответит на хамство Зеленского блокировкой экспорта.