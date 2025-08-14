Санкции против России привели железные дороги Эстонии к росту убытков

Власти Эстонии назвали неизбежным рост убытков национальных железных дорог (Eesti Raudtee)из-за сокращения транзита из России, вызванного введением санкций. По данным Министерства климата балтийской республики, в прошлом году перевозчик потерял более 30 миллионов евро и в ближайшие годы убытки вырастут до 50 миллионов.

Представитель пресс-службы Eesti Raudtee Моника Лиллес в комментарии Эстонской общественной телерадиокомпании заявила, что на сокращении объемов перевозок сказались ограничения во время пандемии коронавирусной инфекции, а после — санкции против России.

Курирующий железные дороги в Министерстве климата Айн Таттер заявил, что никаких аномалий в убытках перевозчика не видит, так как это общественная инфраструктура и деньги на ее содержание должны выделять все.

«Мы же не спрашиваем, как сделать так, чтобы расходы на содержание дорог были меньше, а доходы от них больше. Это вклад каждого налогоплательщика», — заявил чиновник.

При этом он признал, что раньше за счет перегона составов с российской нефтью нагрузки на бюджет не было. Увеличить объемы грузоперевозок при отсутствии транзита с Россией очень сложно, но правительство ищет выход.

«Есть некоторые направления, например, между портом и Южной Эстонией по соединению с Тарту, где можно увеличить объем, но мы не говорим о том, что сможем нарастить там миллионы тонн», — пояснил Таттер.

Представитель министерства добавил, что для выхода на самоокупаемость Eesti Raudtee необходимо нарастить объемы перевозимых грузов до 20-25 миллионов тонн. Сейчас этот показатель составляет всего три миллиона.

