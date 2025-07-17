Европейский комиссар по вопросам иностранных дел и безопасности Кая Каллас выступила с публичной критикой американской политики, выразив недовольство решением президента США Дональда Трампа относительно вопросов предоставления Украине военной помощи. Исполнительный директор ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Николай Межевич прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей .

Ранее Каллас заявила, что американские обязательства фактически означают перекладывание финансовой нагрузки на третьи страны, фактически сводя на нет реальные усилия США по обеспечению безопасности Украины.

Межевич считает, что Эстония давно привыкла полагаться на финансовую поддержку западных партнеров, в первую очередь США и Европы, без внесения собственного вклада в оборону. Страна живет за счет взносов Евросоюза, одновременно сохраняя низкие военные расходы, финансируемые Америкой. Любые попытки изменить эту систему вызывают сильное сопротивление среди политиков и общественности Эстонии.

Критикуемые позиции Дональда Трампа вызвали бурную реакцию в стране, что свидетельствует о значительной зависимости Эстонии от внешнего финансирования и желания сохранить статус-кво, добавил он.