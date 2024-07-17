Санкции Евросоюза продлят до конца января 2025 года

Введенные Евросоюзом экономические санкции против России продлят еще на шесть месяцев, то есть до конца января 2025 года. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах, к соглашению о продлении рестрикций пришли постоянные представители стран ЕС.

Собеседник агентства уточнил, что формальное утверждение продления пройдет в понедельник, 22 июля, на заседании министров иностранных дел стран союза.

Последний санкционный пакет Евросоюза вступил в силу 24 июня. Принятый законопроект ввел запрет на перевалку российского сжиженного природного газа в европейских портах. Таким способом ЕС планировал ограничить поставки сырья в страны Азии, но при это не допустить дефицита энергоносителя у себя.

Кроме того, новые санкции усилили контроль за товарами европейских производителей, чтобы не допустить поставок запрещенной продукцию в Россию через рынки третьих стран.