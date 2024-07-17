Санкции Евросоюза продлят до конца января 2025 года

РИА «Новости»: ЕС согласовал продление санкций против России на полгода

Фото: РИА «Новости»

Введенные Евросоюзом экономические санкции против России продлят еще на шесть месяцев, то есть до конца января 2025 года. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах, к соглашению о продлении рестрикций пришли постоянные представители стран ЕС.

Собеседник агентства уточнил, что формальное утверждение продления пройдет в понедельник, 22 июля, на заседании министров иностранных дел стран союза.

Последний санкционный пакет Евросоюза вступил в силу 24 июня. Принятый законопроект ввел запрет на перевалку российского сжиженного природного газа в европейских портах. Таким способом ЕС планировал ограничить поставки сырья в страны Азии, но при это не допустить дефицита энергоносителя у себя.

Кроме того, новые санкции усилили контроль за товарами европейских производителей, чтобы не допустить поставок запрещенной продукцию в Россию через рынки третьих стран.

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